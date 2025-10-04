[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Pro Loco Manfredonia festeggia 25 anni di amore per la città con un autunno ricco di eventi.

Un anniversario che profuma di storia e futuro: la Pro Loco di Manfredonia compie 25 anni e, per celebrare questo importante traguardo, ha scelto di regalare alla città un programma speciale che accompagnerà i cittadini dall’autunno fino alle festività natalizie.

Il cuore delle celebrazioni sarà domenica 12 ottobre, giorno del compleanno ufficiale dell’associazione: una giornata ricca di appuntamenti speciali pensati per coinvolgere la comunità e festeggiare insieme il valore di un percorso fatto di passione, volontariato e amore per il territorio.

Ma le iniziative non si fermano qui: il cartellone autunnale della Pro Loco intreccia cultura, tradizione, enogastronomia e spettacolo, proponendo – tra gli altri – la seconda edizione di Hereditas, quest’anno dedicata agli antichi mestieri, insieme a spettacoli musicali, degustazioni e mercatini del gusto, percorsi urbani e naturalistici, escursioni e trekking alla scoperta delle bellezze del Gargano, oltre a laboratori didattici per grandi e piccoli. Un filo conduttore che attraverserà i mesi di ottobre, novembre e dicembre per raccontare Manfredonia nella sua identità più autentica.

Il calendario proseguirà con appuntamenti attesi come il Festival dell’Olio e delle Antiche Tradizioni Contadine a novembre e, a dicembre, con “Natale tra Storia e Gusto”, tra mercatini, laboratori creativi per bambini, presepi, degustazioni e concerti che renderanno ancora più suggestiva l’attesa delle feste.

“Sono 25 anni di impegno, di radici che diventano futuro, di comunità che si stringe intorno alla propria città – dichiara la Pro Loco –. Questo anniversario non è solo una festa per noi, ma un dono da condividere con tutta Manfredonia.”

Il progetto è realizzato con il finanziamento della Regione Puglia – Avviso anno 2025 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco.