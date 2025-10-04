La Pro Loco Manfredonia festeggia 25 anni di amore per la città con un autunno ricco di eventi
La Pro Loco Manfredonia festeggia 25 anni di amore per la città con un autunno ricco di eventi.
Un anniversario che profuma di storia e futuro: la Pro Loco di Manfredonia compie 25 anni e, per celebrare questo importante traguardo, ha scelto di regalare alla città un programma speciale che accompagnerà i cittadini dall’autunno fino alle festività natalizie.
Il cuore delle celebrazioni sarà domenica 12 ottobre, giorno del compleanno ufficiale dell’associazione: una giornata ricca di appuntamenti speciali pensati per coinvolgere la comunità e festeggiare insieme il valore di un percorso fatto di passione, volontariato e amore per il territorio.
Ma le iniziative non si fermano qui: il cartellone autunnale della Pro Loco intreccia cultura, tradizione, enogastronomia e spettacolo, proponendo – tra gli altri – la seconda edizione di Hereditas, quest’anno dedicata agli antichi mestieri, insieme a spettacoli musicali, degustazioni e mercatini del gusto, percorsi urbani e naturalistici, escursioni e trekking alla scoperta delle bellezze del Gargano, oltre a laboratori didattici per grandi e piccoli. Un filo conduttore che attraverserà i mesi di ottobre, novembre e dicembre per raccontare Manfredonia nella sua identità più autentica.
Il calendario proseguirà con appuntamenti attesi come il Festival dell’Olio e delle Antiche Tradizioni Contadine a novembre e, a dicembre, con “Natale tra Storia e Gusto”, tra mercatini, laboratori creativi per bambini, presepi, degustazioni e concerti che renderanno ancora più suggestiva l’attesa delle feste.
“Sono 25 anni di impegno, di radici che diventano futuro, di comunità che si stringe intorno alla propria città – dichiara la Pro Loco –. Questo anniversario non è solo una festa per noi, ma un dono da condividere con tutta Manfredonia.”
Il progetto è realizzato con il finanziamento della Regione Puglia – Avviso anno 2025 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco.