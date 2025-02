[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La prima pietra di Casa Sollievo della Sofferenza



ERA un giorno di venerdì 16 maggio 1947, avvenne la posa della prima pietra per la Casa Sollievo della Sofferenza.

Tre giorni dopo, il 19 maggio 1947, fu dato il primo colpo di piccone ed ebbero così inizio i lavori per una grande opera, a sostegno della quale non v’era alcuna organizzazione industriale o commerciale. V’erano solo le offerte dei fedeli.

I lavori proseguirono con gli operai sotto la guida di don Peppino Orlando.

Durarono diversi anni e Padre Pio fremeva perché non si concludevano. Entrato a far parte del Comitato per l’erigenda Clinica, stando sempre vicino al Padre, don Peppino venne da lui continuamente sollecitato a dare inizio ai lavori.Così don Orlando scrisse nelle sue memorie: «Padre Pio se la prendeva sempre con me. Ogni sera col gomito mi batteva forte nei fianchi, tanto che evitavo di sedergli vicino. “Hai capito che devi iniziare i lavori?” “Ma Pio, perché devi far ridere sulle mie e le tue spalle? Iniziare i lavori per una grande clinica senza un progetto, senza un disegno, senza un ingegnere?” “Tu devi iniziare i lavori!”.

di Claudio Castriotta