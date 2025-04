La prima moglie di Peppino Di Capri racconta la loro storia d’amore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Roberta Stoppa, prima moglie di Peppino di Capri e madre del suo primogenito Igor, rompe il silenzio sulla fiction “Champagne”, che la dipinge come donna snob, spendacciona e traditrice. A 84 anni, Roberta ribadisce che quella narrazione non rispecchia la verità: il loro amore fu grande e puro. La donna ricorda il loro primo incontro nel 1958, quando era un’indossatrice a Roma, e come si siano conosciuti a Capri poco tempo dopo.





Le parole di Roberta su Peppino Di Capri

Negazione netta anche sul gioco d’azzardo e sui tradimenti, che lei attribuisce alla gelosia di Peppino. Ricorda inoltre che si separarono temporaneamente quando lui le inviò molte rose rosse, ma si riappacificarono. La rottura definitiva arrivò quando le annunciò di essere innamorato di un’altra donna e lei, incinta, decise di andarsene. Da allora, Roberta ha sempre provveduto a Igor, che ha studiato in Svizzera e ora vive in Spagna, garantendo che ogni suo supporto sia stato registrato e trasparente.