La Polizia di Stato sospende per 30 giorni la licenza di un noto esercizio commerciale a Monte Sant’Angelo

Continuano incessantemente i controlli di Polizia Amministrativa in tutto il territorio provinciale da parte della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.

In particolare, a Monte Sant’Angelo (FG), è stato notificato al titolare di un noto esercizio commerciale il provvedimento di sospensione di trenta giorni della licenza, adottato ex art. 100 T.U.L.P.S. dal Questore di Foggia, su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Monte Sant’Angelo (FG).

Dettagliatamente, si è appurato come l’esercizio commerciale in questione costituisse una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica in ragione di gravi disordini ivi occorsi. Innumerevoli sono stati infatti gli interventi delle Forze dell’Ordine per turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, in data 18.09.2025 i Militari dell’Arma dei Carabinieri intervenivano nel locale in questione per sedare una violenta rissa intercorsa tra un avventore del locale ed il titolare dello stesso ed il proprio figlio. A seguito delle gravi condotte, i partecipanti alla rissa sono stati tutti deferiti in stato di libertà per il reato di rissa aggravata. Inoltre, in ulteriore intervento datato 19.09.2025, i militari dell’Arma dei Carabinieri rinvenivano all’interno del locale un’arma clandestina, traendone in arresto il proprietario.

In aggiunta ai gravi episodi richiamati, si rappresenta come a seguito di innumerevoli controlli effettuati dalla Polizia di Stato e da tutte le Forze dell’Ordine presenti sul territorio si è avuto modo di appurare come lo stesso locale costituisse luogo di abituale aggregazione di persone pregiudicate e pericolose.

La Polizia di Stato, unitamente a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, continuerà incessante l’attività di prevenzione e di contrasto di situazioni socialmente al fine di dare una forte risposta alla richiesta di sicurezza richiesta dalla cittadinanza della Capitanata.