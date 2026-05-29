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La piazza di San Giovanni Rotondo abbraccia Floriana Natale

Nella serata di ringraziamento agli elettori dopo il primo turno delle amministrative, una folla numerosa ed entusiasta ha accolto Floriana Natale, ieri sera, davanti al suo comitato elettorale in Corso Umberto I. La Candidata sindaco della coalizione Progetto Futuro, tra abbracci calorosi, strette di mano e applausi, ha rivolto un grazie sentito alla città, confermando che il progetto è quello giusto perché “parla al cuore e alla mente della gente”.

“Grazie di cuore a tutte e tutti voi: il risultato del primo turno ci conferma che siamo sulla strada giusta” – ha esordito Floriana – “Progetto Futuro è un progetto credibile perché ha ascoltato chi è stanco dei vecchi sistemi e vuole un cambiamento reale, costruito e responsabile; e lo ha già dimostrato.

Un grazie speciale è stato rivolto alle persone che le sono accanto sin dall’inizio del suo percorso elettorale: “una squadra straordinaria fatta di donne e uomini uniti da coerenza, competenza e umanità”. Un passaggio del suo discorso è stato dedicato anche agli altri candidati sindaco, e in particolare a Giuseppe Siena, per aver condotto una campagna rispettosa ed elegante.

“Continueremo questa campagna con eleganza e sobrietà: non useremo attacchi, ma proposte concrete. Il nostro impegno è ascoltare, mettere il cuore e la testa nelle scelte, promuovere cultura, giovani e tutela dei più fragili. Non promettiamo miracoli, promettiamo lavoro serio e buona fede”. In conclusione l’appello al voto per il prossimo ballottaggio: “il 7 e l’8 giugno chiediamo il vostro voto: votate Floriana Natale, votate un progetto per la stabilità, la competenza e la rinascita di San Giovanni Rotondo. Aiutateci ad aiutarvi. Grazie!”