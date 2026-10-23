La piazza che unisce, una festa, una città, un progetto da costruire insieme

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Sabato 24 ottobre, dalle ore 19:00, Piazza del Popolo a Manfredonia si riempirà di colori, musica e solidarietà per una serata speciale a sostegno di Manfredonia Autismo APS.

Un’occasione per stare insieme, divertirsi e contribuire a un progetto concreto: la realizzazione di nuovi spazi dedicati all’accoglienza, alla socializzazione e all’inclusione di bambini, ragazzi e giovani adulti nello spettro autistico.

Animazione e DJ set, postazioni food & beverage e laboratori e attività sensoriali.

COME PUOI CONTRIBUIRE? Partecipare è già un modo per fare la differenza! Durante la serata, acquistando food & beverage contribuirai alla raccolta fondi destinata al progetto dell’associazione. Sarà inoltre possibile effettuare una donazione libera, per chi desidera offrire un sostegno in più. Perché anche un piccolo gesto, quando si unisce a quello di tanti altri, può trasformarsi in qualcosa di grande.

Sabato 24 ottobre 2026Dalle ore 19:00Piazza del Popolo – Manfredonia

Insieme per costruire opportunità. Ti aspettiamo! Condividi questo invito e aiutaci a portare in piazza tutta Manfredonia.