La notte nel cuore torna domani 24 agosto: Sumru trova lavoro, ecco dove

La notte nel cuore è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Le vicende di Nuh e Melek torneranno domani 24 agosto dopo due settimane di sospensione per permettere ai suoi fan di trascorrere le vacanze di Ferragosto. Uno stop che ha portato Mediaset a trasmettere due film turchi inediti per l’Italia. Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la puntata di domani 24 agosto rivelano che accadranno numerosi colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico. In particolare, Sevilay avrà una lite con Cihan per averle nascosto di essere stata adottata. Nel frattempo, Nihayet riceverà la visita di Hikmet, che apparirà infuriata con lei per aver rivelato a Sevilay la verità sulle sue origini.

La notte nel cuore anticipazioni nuova puntata 24 agosto: Sumru trova lavoro in un negozio di tappeti

Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata de La notte nel cuore in programma domani 24 agosto su Canale 5 raccontano che Sumru riuscirà ad ottenere un lavoro in un negozio di tappeti dopo essere stata cacciata di casa. La donna potrà così iniziare a contribuire alle spese per la gestione della casa in cui ha trovato ospitalità insieme alla madre. Grande spazio anche a Melek, che scoprirà di attendere un bambino da Cihan. La sorella di Nuh dimostrerà di non sapere cosa fare riguardo al bambino che ha appena scoperto di avere in pancia. Sevilay, invece, chiederà a Hikmet chi sono i suoi veri genitori nel corso di una cena in famiglia alla tenuta.