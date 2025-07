La notte nel cuore quando finisce la serie tv su Canale 5? Svelata la data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Le vicende di Nuh e Melek hanno registrato la scorsa domenica un nuovo record di ascolti con oltre 2 milioni di telespettatori per uno share del 18% su Canale 5. Un grande successo per Mediaset, che ha saputo trovare un nuovo prodotto made in Turchia che funziona in termini di ascolti. Nel frattempo, in rete molti telespettatori si stanno chiedendo quando andrà in onda l’ultima puntata de La notte nel cuore. Stando alle indiscrezioni circolare sul web, il finale della serie tv turca dovrebbe andare in onda fino ad inizio 2026, visto che ci sono ancora molte puntate da trasmettere. I fan potranno tirare un sospiro di sollievo poiché le avventure di Melek e Nuh continueranno ad intrattenerli per ancora altro tempo.

La notte nel cuore anticipazioni puntata domenica 27 luglio

Ma cosa succederà nella nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domenica 27 luglio su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Hikmet convocherà tutte le domestiche della villa per sottolinearle che da ora in avanti sarà lei a comandare. Nel frattempo, Ramazan dirà a Enise che Samet gli aveva dato l’ordine di abbandonare Sumru e Nihayet a Zelve. La donna si recherà così in cerca delle due donne. Enise riuscirà a rintracciare Sumru e Nihayet e portarle a casa di sua sorella Zehra dove le racconterà di aver abbandonato anche lei la tenuta di Samet. Nel frattempo, Tahsin scoprirà dove sono stati portati Nuh e Melek. L’uomo apprenderà che i due giovani sono stati sequestrati all’interno del maneggio dei Sansalan. L’imprenditore si recherà subito a salvare i due gemelli, che a sua volta giureranno di vendicarsi di Samet.