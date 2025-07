La notte nel cuore sospesa il 13 luglio, i fan sul piede di guerra: “Siamo stufi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv più apprezzate del piccolo schermo. Debuttata nel 2025 sui teleschermi di Canale 5, le vicende di Nuh e Melek hanno saputo registrare ottimi ascolti grazie ad una storyline ricca di colpi di scena. Nonostante il grande successo, la serie tv è rimasta vittima di diversi cambi di programmazione. In particolare, La notte nel cuore non andrà in onda domenica 13 luglio per permettere la messa in onda della finale del Mondiale per Club in programma sui teleschermi di Canale 5. Neanche a dirlo, l’ennesima sospensione ha scatenato la reazione da parte del popolo social. Un utente ha scritto il seguente messaggio su X, il vecchio Twitter: “Siamo stufi, non riusciamo più a starvi dietro con questi cambi”.

La notte nel cuore non va in onda domani 13 luglio

Le vicende di Nuh e Melek non andranno in onda domani 13 luglio per permettere la messa in onda della finale del Mondiale per Club in svolgimento negli Stati Uniti D’America. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di trasmettere La notte nel cuore il prossimo martedì 15 e domenica 20 luglio. Una sorpresa per i fan che ormai si sono affezionati alle storie ambientate in Cappadocia. Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che Sumru finirà in ospedale dopo aver sbattuto violentemente la testa. Esat, invece, spingerà Nuh a raccontare la verità sulle sue origini mentre Sevilay e Cihan appariranno desiderosi di divorziare. Una novità che porterà Samet ad allacciare un accordo con Tahsin al fine di sollevare le sorti della famiglia.