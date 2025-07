La notte nel cuore sbarca al pomeriggio di Canale 5? Mediaset pronta alla rivoluzione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le dizi turche che sono debuttate in questo anno sui teleschermi di Canale 5. In onda ogni domenica sera, la serie tv ha saputo conquistare sempre più pubblico grazie alle vicende di due gemelli decisi a ritrovare la loro madre. Dato il grande successo ottenuto in televisione, Mediaset potrebbe decidere di effettuare un cambio di programmazione che potrebbe far felici i fans. Secondo quanto trapelato da Blasting News, La notte nel cuore potrebbe sbarcare nel pomeriggio di Canale 5 ed in particolare nel weekend per fare da traino a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che tornerà a settembre con una nuova stagione. Resta, invece, confermato l’appuntamento della serie tv turca alla domenica sera.

La notte nel cuore anticipazioni puntata 15 luglio

Se l’approdo de La notte nel cuore nel pomeriggio di Canale 5 è ancora un’ipotesi, cosa certa è la messa in onda della serie tv il prossimo martedì 15 luglio in prima serata. Le anticipazioni del nuovo appuntamento rivelano che Tahsin si recherà a cena alla tenuta dei Sansalan. Durante la serata, Esat avrà una lite furiosa con Nuh dove gli domanderà chi si crede di essere per averlo lasciato in mezzo al nulla. Il giovane ordinerà al fratello di Melek di rivelare la sua vera identità. Nuh, a questo punto, si rivolgerà a Sumru, chiedendole se vuole rispondere lei a questa domanda. La donna accuserà un malore che richiederà le cure ospedaliere. I due gemelli si recheranno a trovare la madre mentre si troverà in terapia intensiva. Nel frattempo, Sevilay e Cihan appariranno intenzionati a divorziare dopo essersi sposati per salvare le rispettive famiglie dalla rovina.