La forza di una donna spoiler choc: Bahar devastata da due gravi lutti, ecco quali

La forza di una donna è la serie tv turca più vista in questo momento in Italia. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono su Canale 5 le vicende di Bahar e dei suoi due bambini. Una storia che terra alta l’attenzione ancora per molte settimane. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset raccontano che Bahar sarà devastata da due gravi lutti. Tutto inizierà quando Sarp deciderà di accompagnare la protagonista in ospedale per alcuni accertamenti medici. La macchina con a bordo la coppia insieme ad Hatice e Arif subirà un gravissimo incidente stradale. Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Arif uscirà indenne dal sinistro mentre Hatice e Sarp si procureranno delle gravi ferite che richiederanno cure ospedaliere.

La forza di una donna spoiler: Hatice e Sarp perdono la vita, Bahar disperata

Gli spoiler de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Hatice perderà la vita in ospedale dopo aver accusato un attacco di cuore per le conseguenze dell’incidente stradale. Una situazione drammatica che avvicinerà Bahar e Sarp, che decideranno di darsi una seconda chance. Ma la loro serenità avrà vita breve poiché Sirin metterà in azione un folle piano. La ragazza si introdurrà al capezzale del cognato, dove non esiterà a manomettere la sua flebo. Sarp morirà prima di poter rivelare a Bahar chi l’ha ucciso. Un duro colpo per la protagonista, che sognava un futuro felice al fianco dell’uomo e dei loro due figli Nisan e Doruk.