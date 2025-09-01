La notte nel cuore raddoppia ancora su Canale 5: la bella sorpresa per i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore continua il suo grandissimo successo sui teleschermi di Canale 5. La puntata di ieri 31 agosto ha totalizzato oltre 1 milione di telespettatori per uno share del 15%, riuscendo a contrastare benissimo la concorrenza delle altri reti come Rai 1 dove andavano in onda le repliche di Imma Tataranni. Un grande successo targato Mediaset, che subirà alcune variazioni di palinsesto che siamo sicuri faranno felici i suoi telespettatori. In particolare, La notte nel cuore andrà in onda domani 2 settembre con un nuova puntata serale. Ma le novità non sono finite qui perché le vicende di Nuh e Melek proseguiranno il doppio appuntamento anche nella settimana prossima (8-14 settembre). Per questo motivo, la dizi turca andrà in onda anche domenica 7 e martedì 9 settembre.

La notte nel cuore anticipazioni puntata 2 settembre

Ma cosa succederà nella nuova puntata de La notte nel cuore in programma il 2 settembre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv rivelano che Melek deciderà di gettarsi da un ponte convinta di aver fatto fuori Cihan. La donna cambierà idea, decidendo di andare a costituirsi. Tahsin verrà a sapere dell’accaduto, tanto da raggiungerla in commissariato. Nel frattempo, Cihan verrà portato in sala operatoria dove verrà operato d’urgenza. Hikmet e Samet, invece, si recheranno a casa di Zehra dove obbligheranno Enise a non aiutare più Sumru. Dopo le risposte contrarie della donna, i due fratelli daranno ordine di demolire una parte della sua casa.