La notte nel cuore chiude su Canale 5: ecco da quale serie tv turca verrà sostituita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le dizi turche più seguite in questo momento in Italia. Ogni martedì e domenica, le vicende di Nuh e Melek collezionano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5 grazie ad una trama densa di colpi di scena che tiene alta l’attenzione del pubblico. Nonostante questo, la serie tv ha una durata molto limitata a causa della scelta dei piani alti di Cologno Monzese di trasmettere doppi appuntamenti fino a Natale. Per questo motivo, La notte nel cuore andrà in onda con il suo finale di stagione a ridosso delle festività natalizie 2025. Ma quale serie tv prenderà il posto lasciato vacante dalle vicende ambientate in Cappadocia? Secondo alcune indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di puntare su Io sono Farah con protagonista Demet Ozdemir, attrice turca molto nota in Italia.

Io sono Farah sostituisce La notte nel cuore

Mediaset avrebbe intenzione di sostituire La notte nel cuore con Io sono Farah. Le vicende della dottoressa interpretata da Demet Ozdemir potrebbero tornare presto in televisione dopo lo stop avvenuto nei mesi estivi nonostante il record di ascolti registrato su Canale 5. Io sono Farah potrebbe andare in onda nella prima serata di Canale 5 da gennaio 2026. Una decisione che siamo sicuri farà felici i fan che non vedono l’ora di rivedere la dottoressa alle prese con il suo turbolento rapporto con Tahir e la grave malattia del figlio.