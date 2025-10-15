La notte nel cuore chiude in anticipo su Canale 5: doccia gelata per i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv che stanno conquistando maggiormente il pubblico italiano. In onda ogni martedì e domenica su Canale 5, le vicende di due gemelli hanno registrato oltre 2 milioni di telespettatori a puntata. Nonostante il grande successo di ascolti, la produzione turca ha una durata molto limita. Secondo quanto riportato dal portale Blasting News, La notte nel cuore chiuderà anticipatamente sui teleschermi di Canale 5. Le ultime puntate delle vicende ambientate in Cappadocia andranno in onda nel mese di dicembre dopo che inizialmente si era parlato di inizio 2026. Un riduzione di durata che arriva dopo la decisione di Mediaset di mandare in onda doppie puntate della serie tv in prima serata.

La notte nel cuore anticipazioni 19 ottobre

Le vicende di Nuh e Melek chiuderanno i battenti nel mese di dicembre. Una vera e propria doccia gelata per i fan, che speravano di poter assistere ancora per molto tempo a La notte nel cuore. Nel frattempo, la dizi turca tornerà domenica 19 ottobre con una nuova puntata dove si attendono numerosi colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che Tahsin verrà dimesso dall’ospedale dopo essere stato operato d’urgenza per rimuovere un proiettile conficcato in pieno petto. L’uomo chiederà a Nuh di non agire contro Samet dopo aver scoperto che aveva commissionato il suo omicidio. Infine, Cihan chiederà di avere un confronto con Esat e Esma dopo la scoperta della loro gravidanza.