La notte nel cuore cancellato su Canale 5: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è la serie tv che sta facendo sognare gli italiani. Le vicende ambientate in Cappadocia con protagonisti due gemelli hanno collezionato ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5, riuscendo bene a contrastare la forte concorrenza della Rai. Nonostante il grande successo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne le storie di Nuh e Melek. In particolare, l’appuntamento de La notte nel cuore previsto per giovedì 16 ottobre sarà cancellato. Ma niente paura perché non si tratta di una vera e propria cancellazione ma di uno spostamento. La serie tv cambierà giorno, venendo trasmessa tutti i martedì e le domenica in prima serata su Canale 5. Le storie in Cappadocia andranno in onda al posto di Buongiorno mamma, che ha appena concluso la sua terza stagione in televisione.

La notte nel cuore anticipazioni puntate 12 e 14 ottobre

Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La notte nel cuore che il pubblico avranno modo di vedere il 12 e 14 ottobre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv rivelano che Nuh riuscirà a fare pace con Sevilay anche se lei lo avvertirà che è l’ultima volta che lo perdona. Melek, invece, accuserà dei dolori addominali, tanto da essere portata dalla ginecologa, dove scoprirà che il bambino sta bene. I Sansalan faticheranno ad accettare Bunyamin e Canan come parte della loro famiglia. Samet scoprirà che Tahsin ha rinominato l’hotel in Yenisehirli Hotel. Turkan, intanto, mostrerà ad Esma il ciondolo a cuore che aveva regalato a Esat, scoprendo che lui l’ha gettato via. La ragazza addolorata proverà ad uccidersi con dei farmaci.