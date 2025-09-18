La notte nel cuore cancellata su Canale 5, il pubblico sul piede di guerra: “Non è giusto”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è una serie tv turca molto amata dal pubblico italiano. Le vicende di Nuh e Melek hanno debuttato quest’anno ed hanno fin da subito registrato un grandissimo successo di ascolti sui teleschermi di Canale 5. Nonostante questo, la serie tv ha subito diversi cambi di programmazione nel corso della sua messa in onda in Italia. Nel mese di settembre, La notte nel cuore ha subito un’importanza variazione di palinsesto. Infatti le vicende della famiglia Sansalan non vanno più in onda con un doppio appuntamento in prima serata di martedì e domenica sera. Una decisione, quella di Mediaset, ha suscitato la furia dei fan della serie tv. In rete ci sono commenti del tipo “non è giusto”, “questi cambi hanno rotto” ed ancora “siamo stufi vogliamo seguire la serie tv in santa pace”.

La notte nel cuore torna il 21 settembre su Canale 5

Nonostante le varie polemiche, La notte nel cuore tornerà il prossimo 21 settembre con una nuova puntata che si annuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che Nuh porterà Sevilay alla tenuta di Tahsin dove avrà modo di parlare con Melek. In questo frangente, le due donne stringeranno un forte rapporto d’amicizia. Sevilay raggiungerà poi la casa di montagna insieme a Nuh. Nel frattempo, un comando armato guidato da Hikmet e Esat farà il suo arrivo a casa di Tahsin per riprendersi Sevilay ma non trovandola rapiranno Melek. Una volta alla tenuta Sansalan, la sorella di Nuh verrà soccorsa da Nihayet.