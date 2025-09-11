La notte nel cuore cancellata su Canale 5: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente gli italiani grazie alla sua storia ambientata in Cappadocia in Turchia. In queste settimane, le vicende dei due fratelli, Nuh e Melek hanno tenuto compagnia sia di domenica che di martedì sera il pubblico di Canale 5 con un discreto successo di ascolti. Ma qualcosa sta per cambiare a causa di un cambio di programmazione. Secondo le indiscrezioni riportate sul web, La notte nel cuore non andrà più in onda col doppio appuntamento sui teleschermi di Canale 5 a partire dalla settimana del 15 settembre. Martedì 16 settembre quindi la puntata della serie tv non andrà in onda. Resta confermato l’appuntamento di domenica in prima serata.

La serie tv non andrà più in onda di martedì sera a partire dalla settimana del 15 settembre. Ma cosa succederà nella nuova puntata de La notte nel cuore in programma domenica 14 settembre su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che Melek uscirà dal carcere grazie alla deposizione di Cihan. Quest’ultimo apparirà desideroso di fare pace ma lei lo respingerà, dicendogli di aver sbagliato a dargli la sua fiducia. Nel frattempo, Sumru convocherà una conferenza stampa in cui rivelerà che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei. Sarà qui che la donna mostrerà i risultati del test del Dna che dimostrano che Harika è la figlia biologica di Samet.