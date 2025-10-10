La notte nel cuore cambia giorno: la novità per i fan della serie tv di Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Anche ieri 9 ottobre, la serie tv ha totalizzato oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo bene a contrastare La ricetta della felicità in onda su Rai 1. Nonostante il grande successo, le vicende di Melek e Nuh sono state oggetto di diversi cambi di programmazione nelle ultime settimane. Anche prossima settimana, La notte nel cuore subirà un’ulteriore modifica di palinsesto. In particolare, le storie ambientate in Cappadocia andranno in onda di martedì e non più di giovedì, prendendo il posto lasciato vacante da Buongiorno mamma 3 che ha appena concluso la sua messa in onda. Per questo motivo, i nuovi appuntamenti della serie tv saranno previsti per martedì 14 e domenica 19 ottobre su Canale 5.

La notte nel cuore anticipazioni del 12 ottobre

Nel frattempo, La notte nel cuore tornerà sui teleschermi di Canale 5 il prossimo 12 ottobre con una nuova puntata. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Nuh e Sevilay riusciranno finalmente a chiarirsi. Intanto Melek verrà colpita da forti dolori addominali e per questo sarà accompagnata da Cihan in ospedale per un’ecografia. La famiglia Sansalan, invece, faticherà ad accettare Bunyamin come uno di loro. Turkan, intanto, mostrerà ad Esma il ciondolo a forma di cuore che un tempo aveva regalato ad Esat. La ragazza travolta dal dolore proverà ad uccidersi con dei farmaci. Cihan capirà che Esma ha tentato il suicidio a causa del suo fratellastro e per questo deciderà di affrontarla a quattrocchi. La donna gli racconterà di essere incinta.