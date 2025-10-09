La notte nel cuore anticipazioni puntata 12 ottobre: Nihayet schiaffeggia Hikmet

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domenica 12 ottobre dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che grande attenzione sarà focalizzata su Nuh, che riuscirà a fare pace con Sevilay. La donna, a questo punto, metterà in guardia l’uomo, dicendogli che è l’ultima volta che lo perdona. Melek, nel frattempo, accuserà dei forti dolori addominali. Cihan apparirà molto preoccupato per la salute della donna, tanto da decidere di portarla dalla ginecologa. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che i Sansalan faranno fatica ad accettare Bunyamin e Canan come parte della loro famiglia. Turkan, invece, mostrerà ad Esma il ciondolo a cuore che aveva regalato a Esat.

La notte nel cuore anticipazioni: Hikmet presa a schiaffi da Nihayet

Le anticipazioni della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domenica 12 ottobre su Canale 5 rivelano che Esma scoprirà che Esat ha gettato il monile prezioso. La donna disperata proverà a togliersi la vita con dei farmaci. Cihan, a questo punto, verrà a sapere cos’è successo alla tenuta. L’uomo capirà subito che dietro al disagio della ragazza c’è la mano del suo fratello. Cihan avrà quindi un confronto con Esma dove scoprirà che attende un bambino. Hikmet, Nihayet e Sumru saranno protagoniste di una violenta discussione. Sarà in questo frangente che l’anziana finirà per colpire Hikmet con uno schiaffo.