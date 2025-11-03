La notte nel cuore cambia di programmazione: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Le vicende ambientate in Cappadocia collezionano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. Ogni martedì e domenica, le storie di Nuh e Melek sono viste da due milioni di telespettatori per uno share superiore al 17%, riuscendo benissimo a contrastare la concorrenza di altre reti. Una programmazione che sarà destinata a cambiare nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da Blasting News si apprende che La notte nel cuore non andrà più in onda di martedì sera. Il portale fa sapere che la serie tv sarà sostituita da alcuni film e concerti di Natale. Un duro colpo per gli amanti delle vicende ambientate in Cappadocia che ormai si erano abituati al doppio appuntamento settimanale.

La notte nel cuore anticipazioni del 4 novembre

Ma cosa succederà nella prossima puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domani 4 novembre in prima visione su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sumru scoprirà che Serhat è in possesso della pistola che ha sparato a Tahsin. Nel frattempo, quest’ultimo chiederà a Nuh di non prendere parte alla cerimonia nuziale di Melek e Cihan. Ma il giovane non ascolterà l’ordine e si precipiterà sul posto dove assisterà all’arrivo della polizia che non esiterà ad arrestare Cihan, accusato di aver provato ad uccidere Tahsin.