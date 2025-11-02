La notte nel cuore anticipazioni 4 novembre: Tahsin scopre chi gli ha sparato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore in programma martedì 4 novembre in prima visione su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sumru rivelerà al procuratore di aver scoperto che la pistola di Tahsin è in mano alla sua guardia del corpo. Per questo motivo, la polizia correrà ad arrestare Serhat. Sumru e Tahsin, invece, intimeranno a Nuh di non prendere parte al ricevimento di nozze tra Melek e Cihan. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che il giovane giungerà lo stesso sul luogo della festa dove arriverà la polizia per arrestare Cihan con l’accusa di tentato omicidio ai danni di Tahsin. Hikmet, invece, cercherà di mettersi in contatto con Halil, i padre biologico di Melek e Nuh per trovare un’alleanza.

La notte nel cuore spoiler 9 novembre: Tahsin capisce che Serhat gli ha sparato

Dagli spoiler de La notte nel cuore in programma il 4 novembre si apprende che Tahsin non crederà che Cihan sia il responsabile del suo tentato omicidio. Il giovane dovrà rimanere in carcere visto che il commissario negherà la richiesta di scarcerazione pervenuta dai suoi avvocati. Harika e Melek appariranno in ansia per la sorte di Cihan mentre Esat apparirà freddo e distaccato. Nuh, invece, finirà fuori strada vittima di un colpo di sonno. Hikmet incontrerà Halil con cui si metterà d’accordo per distruggere i Sansalan e Tahsin. Proprio quest’ultimo ripercorrerà gli attimi della sua aggressione. L’uomo capirà che è stato Serhat a sparargli durante un parapiglia.