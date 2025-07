La notte nel cuore anticipazioni 20 luglio: Samet caccia Sumru dalla tenuta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notte nel cuore tornerà domenica 20 luglio con un nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Nuh farà ritorno alla villa con dei lividi sul viso. Sevilay e Melek appariranno molto preoccupate, tanto da voler sapere cosa gli è successo. Intanto Bunyamin dirà a Canan cos’è successo fra Esat e Nuh. I due inoltre capiranno che tra Melek e Cihan e Sevilay e Nuh c’è del tenero. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Hikmet indosserà i gioielli della madre, che ruberà dalla stanza di Sumru con l’intenzione di provocarla. Sumru infatti avrà una dura reazione, tanto da litigare con Samet. Nihayet a questo punto dirà a Samet che la donna è così nervosa perché preoccupata per la sua salute. Allo stesso tempo, Hikmet si introdurrà a casa di Tahsin dove troverà un quadro raffigurante Sumru. La donna correrà ad informare Samet della sua scoperta.

La notte nel cuore anticipazioni: Samet scopre che Sumru è la madre di Nuh e Melek

Le anticipazioni de La notte nel cuore in programma il 20 luglio su Canale 5 rivelano che Samet furioso si recherà a casa di Tahsin con l’intenzione di affrontarlo. Ma una volta lì l’uomo troverà un dipinto raffigurante un’altra ragazza. Il padre di Cihan affronterà Hikmet, dicendole di smettere di importunare Sumru. Proprio quest’ultima decide di rivelare a tutti di essere la madre di Nuh e Melek. La donna svelerà che i due gemelli sono frutto di uno stupro dell’ex marito. Una versione che non sarà creduta ai due ragazzi che lasceranno la tenuta. Nuh e Melek troveranno rifugio nella pensione di Gulfidan anche se una volta lì verranno prelevati da un gruppo di uomini e rinchiusi all’interno di una scuderia. Samet, invece, deciderà di cacciare Sumru non riuscendo a perdonare il suo tradimento.