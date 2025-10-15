La notte nel cuore anticipazioni puntata 19 ottobre: Esma prende una decisione sulla sua gravidanza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domenica 19 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv campione di ascolti delle reti Mediaset rivelano che Tahsin verrà dimesso dall’ospedale dopo aver subito un’operazione per rimuovere il proiettile conficcato nel polmone. L’uomo chiederà a Nuh di non agire contro i Sansalan dopo la scoperta che Samet potrebbe essere il mandante dell’agguato. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Tahsin farà giurare al fratello di Melek sopra il Corona. Nel frattempo, Cihan deciderà d’intervenire dopo la scoperta della gestazione di Esma.

La notte nel cuore anticipazioni 19 ottobre: Esma decide di non abortire

Nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domani 19 ottobre in prima visione su Rai 1, Cihan convocherà Esma ed Esat per parlare della loro gravidanza. Quest’ultimo pretenderà che Esma interrompa la gestazione a differenza di Cihan, che chiederà che le nozze vengano celebrate lo stesso. La ragazza accompagnata da Sumru e Nihayet raggiungerà la clinica per l’interruzione volontaria di gravidanza. Esma sorprenderà tutti quando deciderà di tenere il bambino dopo essersi consultata con la ginecologa. La scelta della ragazza scatenerà malcontento in famiglia mentre Bunyamin e Canan prenderanno le sue difese.