La notte nel cuore anticipazioni 9 novembre: Cihan si schiera dalla parte di Tahsin e Nuh

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domenica 9 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia raccontano che ci saranno buone notizie per Cihan. Quest’ultimo riuscirà a dimostrare la sua innocenza. Per questo motivo, il procuratore disporrà la scarcerazione per il giorno seguente. Una volta libero, Cihan correrà da Tahsin ed insieme decideranno di avere un confronto con Nuh. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che i tre decideranno di mettere fine alle ostilità e sotterrare l’ascia di guerra per il bene delle loro famiglie.

La notte nel cuore anticipazioni 9 novembre: lite furiosa tra Esat e Cihan

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata in programma domenica 9 novembre su Canale 5 raccontano che la cena per siglare la pace verrà organizzata in casa di Tahsin alla presenza di tutti i famigliari. Ma ecco arrivare la notizia di una sparatoria dove verrà coinvolto proprio Tahsin. L’armonia a tavola verrà funestata da una lite tra Esat e Cihan. L’uomo si scontrerà con il fratellastro per essersi schierato dalla parte del nemico. Esat abbandonerà po i commensali per correre fuori dall’abitazione, lasciando tutti attoniti per il suo comportamento.