La notte nel cuore anticipazioni 26 ottobre: una tragedia sconvolge i Sansalan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere domenica 26 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Cihan farà la proposta di matrimonio a Melek. Quest’ultima accetterà di diventare la moglie del giovane, dal quale attende un bambino. Tahsin, Nuh e Sumru otterranno il controllo di villa Sansalan. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che i tre costringeranno i rivali a trasferirsi in un’altra dimora tranne Hikmet, che deciderà di rimanere in quanto co-proprietaria della villa. Esat e Harika, invece, rinnegheranno Sumru come madre addolorati da tutti questi eventi.

La notte nel cuore anticipazioni: Cihan dice a Sevilay che Samet è morto

Le anticipazioni de La notte nel cuore riguardanti la nuova puntata trasmessa il 26 ottobre su Canale 5 rivelano che Nuh scoprirà da Nihal che è stata Hikmet ad accusare Sumru di aver ucciso suo marito Gurkan. Cihan, invece, rivelerà a Sevilay che Samet è morto. L’uomo racconterà di aver preso parte ai funerali con l’intenzione di conoscere almeno i fratelli di lei anche se alcune circostanze glielo hanno impedito. Insomma ci attende un appuntamento ricco di colpi di scena per gli amanti della serie tv ambientata nella bellissima Cappadocia.