La notte nel cuore anticipazioni puntata 21 ottobre: Cihan chiede in sposa Melek

Diverse novità accadranno nel corso della nuova puntata de La notte nel cuore che il pubblico avrà modo di vedere martedì 21 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Esma deciderà di non abortire perché la ginecologa le diagnosticherà una rara malformazione dell’utero che non potrà permetterle ulteriori gravidanze. Sumru e Nihayet sosteranno la decisione della ragazza di tenere il bambino a differenza di Canan e Hikmet che cercheranno di dissuaderla, dicendole che Esat non la sposerà mai. Dagli spoiler de La notte nel cuore si apprende che Canan rivelerà a Bunyamin di aver intenzione di impossessarsi del bambino quando sarà nato. Nuh e Sevilay riceveranno la notizia della possibilità di sposarsi entro una settimana.

La notte nel cuore puntata 21 ottobre: Cihan organizza una cena per chiedere in sposa Melek

Nella nova puntata de La notte nel cuore in programma martedì 21 ottobre su Canale 5, Esat cercherà un’alleanza con Nuh, sentendosi sempre più minacciato dalla presenza di Cihan. L’uomo vorrà presentare una proposta al consiglio d’amministrazione grazie alla complicità di Nuh che dovrà convincere Tahsin a votare a suo favore. La riunione voterà a sorpresa contro Esat, facendogli fare una brutta figura. L’uomo non avrà altra scelta che ubbidire a Cihan e sposare Esma. I due convoleranno a nozze la sera stessa con una cerimonia di poche ore. Nel frattempo, Cihan organizzerà una cena a lume di candela per chiedere la mano di Melek. Anche Nuh farà trovare alcuni video romantici a Sevilay per guardarli insieme.