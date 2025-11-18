[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nota dopo lo scandalo: “PugliaPromozione parte lesa”

PUGLIAPROMOZIONE PARTE LESA, LA NUOVA GOVERNANCE HA COLLABORATO ALLE INDAGINI

Con riferimento alla notizia diffusa stamattina dalla Procura della Repubblica di Bari si precisa quanto segue:

Pugliapromozione è parte lesa in questa vicenda e ringrazia la Procura per le indagini in corso, mantenendo il segreto istruttorio.

Le attività riguardano un periodo precedente alla attuale Governance, che ha collaborato alle indagini con la Guardia di Finanza, la quale è stata certosina nella analisi e che va ringraziata anch’essa per il lavoro svolto.

L’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, nelle more, non è stata ferma ed ha commissionato una due diligence indipendente, ovvero una analisi approfondita delle attività amministrative e di bilancio che sarà consegnata agli organi inquirenti.

Peraltro, Pugliapromozione ha anche provveduto da tempo a costituirsi nel processo per tramite di un suo legale per tutelare la sua immagine e avviare future ed eventuali azioni risarcitorie.