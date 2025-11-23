La moglie va via con i figli: l’appello di un prof italiano dal Giappone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il professor Michele Dall’Arno, 42 anni, docente universitario di fisica originario di Forlì, vive in Giappone da oltre un decennio. Il 31 ottobre scorso, da Toyohashi, ha visto dissolversi la sua quotidianità: la moglie ha portato via i tre figli piccoli, lasciandolo senza notizie. Il sentimento di smarrimento convive con il senso del dovere e una distanza geografica e culturale che rende tutto più drammatico. «Non so in che scuola vadano, e nemmeno se i miei bambini siano ancora vivi», ha dichiarato in collegamento con Forlì. Così ha inizio un racconto fatto di silenzi, assenze, norme nazionali e internazionali, e una disperazione che varca il mare. L’appello è tutto: riportare i figli, ristabilire un contatto, far prevalere il diritto alla famiglia. Nel panorama della cronaca italiana ed estera questo caso mette in luce un nodo spesso sottovalutato: la sottrazione internazionale di minori e le difficoltà vissute da chi, lontano da casa, non può contare sul consueto sostegno del contesto familiare. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, che riguarda molti genitori italiani all’estero; tuttavia qui assume contorni particolarmente acuti.

Dalla serenità al silenzio: la parabola familiare

Michele arrivò in Giappone nel 2012 per svolgere attività accademica. Non era solo: lì incontrò la moglie, che in origine, come rivelano le ricostruzioni, aveva gestito una piccola attività locale, un forno, prima del matrimonio. Con lei ha avuto tre figli: una bambina di sette anni e due maschietti rispettivamente di cinque e due anni. Sembrava un progetto di vita comune radicato tra Italia e Sol Levante, fatto di lavoro e famiglia. Ma qualcosa ha iniziato a cambiare. Michele ha raccontato di aver scoperto che la moglie aveva prosciugato il loro conto corrente, dopo che gli era stato lasciato il bancomat: «La donna gestisce la famiglia e le finanze domestiche, è una consuetudine che qui in Giappone continua tutt’oggi». Poi lei aveva chiesto la separazione e, al ritorno da un viaggio di lavoro a fine ottobre, lui aveva trovato la casa vuota e i figli scomparsi. «Di punto in bianco è sparita. Quando però sono tornato da un viaggio di lavoro, a fine ottobre, ho trovato la casa vuota. I miei bambini spariti». Il silenzio si è fatto ancora più intenso il giorno dell’appello: la donna si è trasferita e ha cambiato la scuola dei figli senza il consenso del padre. In Italia tutto ciò avrebbe fatto scattare una denuncia per sottrazione di minori, in Giappone invece nessuna azione reale è stata intrapresa. Come egli sintetizza: «In Giappone non esiste una legge sull’affido condiviso… per cui chi fugge prima ’vince’ i propri figli».

Il quadro giuridico e culturale dietro la vicenda

Il caso di Michele illumina un terreno minato: quello delle relazioni familiari transnazionali e della tutela dei minori. Il Giappone ha firmato la Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (entrata in vigore nel Paese nel 2014), ma l’applicazione resta debole e le pratiche locali prediligono l’usanza alla norma. Egli parla di “una consuetudine che supera la legge”, di un sistema dove il diritto non garantisce automaticamente la tutela che ci si aspetta. Inoltre, la legge giapponese sull’affido condiviso dei figli — molto diversa da quella italiana — entrerà in vigore solo dal 1° aprile 2026. Un ulteriore ostacolo è la sua posizione: Michele è residente permanente in Giappone, ma non cittadino, e questo fattore gli impedisce di muoversi con gli stessi strumenti di un genitore giapponese. La moglie, invece, sembra aver spostato i figli in un’altra città: da Toyohashi verso l’entroterra di Nagatsugawa, nella prefettura di Gifu, e dall’altra parte del treno. Il risultato è che il padre non riesce più a incontrare i figli, e la figlia maggiore gli ha risposto, dopo un colloquio telefonico, che «se vengo con te poi non potrò più vedere la mamma». Una frase che ferisce e getta ombra sull’esito del rapporto. Dal punto di vista italiano, il padre ha contattato il Consolato italiano di Osaka e si è affidato a un legale. Il consolato ha scritto alla moglie ma non ha ricevuto risposta. Il Ministero degli Esteri di Roma fa sapere che la situazione è “costantemente monitorata”.

Quali sono gli scenari e cosa può fare Michele

Il profilo della situazione appare cupo, ma non privo di possibili interventi. Michele attende l’udienza per la separazione fissata per l’11 dicembre prossimo. Parallelamente, si possono attivare i canali previsti dalla Convenzione dell’Aja: se emerge che i figli sono stati portati in un’altra giurisdizione senza il consenso del genitore, è prevista la possibilità di restituzione o comunque di mediazione internazionale. Tuttavia, nel contesto giapponese gli strumenti risultano ancora poco efficaci. I legali consultati sottolineano che “di stranieri rimasti senza figli, con le madri giapponesi fuggite da casa, il Giappone è pieno. Ce ne sono centinaia come me”. In concreto, per Michele la priorità è riavere un contatto stabile con i figli, garantire visite periodiche o almeno comunicazioni regolari. Il suo obiettivo dichiarato è “vederli periodicamente, come si fa in Italia o in tanti altri Paesi del mondo”. Al di là della legge deve giocare un ruolo fondamentale la mediazione culturale: far comprendere alla moglie che la separazione non implica perdita del rapporto padre-figlio, e trasmettere ai figli che affetto e presenza paterna non cessano con l’assenza fisica. La funzione del consolato e di un legale esperto in materia di diritti internazionali diventa centrale.

Riflessione finale

La vicenda di Michele non è solo una storia familiare personale: rappresenta un caso-campione che tocca questioni delicate quanto universali. Il diritto alla famiglia, la tutela dei minori, la sfida dell’internazionalità dei legami affettivi e delle norme. In un mondo sempre più globalizzato, sempre più genitori vivono l’esperienza del transnazionale: trasferimenti, scelte professionali, famiglie con mamma e papà di paesi diversi. Eppure quando la quotidianità si incrina e il rapporto genitore-figlio viene messo alla prova, emergono quei limiti che la normativa non ha ancora colmato.

In fondo, ciò che colpisce è la solitudine di un uomo lontano dal suo paese d’origine, che ogni giorno rimasto solo, e che oggi ad ogni mattina ricorda un passato felice. La speranza è che la triste esperienza di Michele (al quale auguriamo un esito quanto più felice possibile) non resti unicamente un dolore silenzioso, ma diventi un motore di consapevolezza: per chi vive all’estero, per i legislatori, per chi crede che la parola “famiglia” non abbia confini geografici e noi italiani siamo emblematici all’estero per l’importanza che diamo a quel primo nucleo sociale quale è appunto la famiglia. La presenza affettiva non può dipendere solo da una legge: serve che si costruisca ogni giorno, anche da 14 000 chilometri di distanza.