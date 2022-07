“La mia prima Processione della Madonna di Siponto”

Manfredonia – RICORDO ERO UN BAMBINO.

Tutto accadde – all’età di 7 anni io piccolo , con il cuoricino innocente e libero ,in piena estate – di un fine luglio torrido ,dall’ aria calda che si alzava a forme di onde fumanti . Fu in lurido pomeriggio ,che mi aggrappai a un tre ruote della Piaggio – che vendeva la frutta.

Rammento – che passava tutti i pomeriggi e la gente del Villaggio Marinaio di Sant’Andrea,comprava anche ortaggi.

Io mi divertivo a saltare dietro il rumoroso tre ruote – per farmi un giro, pensando nella mia piccola testa – mentre era in movimento. Ma ahimè il signore che guidava ,mi guardò dallo specchietto che rimanevo aggrappato… infastidito frenò bruscamente,mentre mi fece saltare violentemente all’indietro, e quasi a volare di testa sull’asfalto ,steso per terra immobile – all’ istante vidi un enorme buio di un altro mondo – fu così per tantissimi giorni fuori dalla vita . Quando ritornai a svegliarmi e parlare che avevo fame.

E fu così che quell’anno del mese di agosto – che mamma nel giorno 31 dedicato alla Patrona di Siponto Maria Santissima dal colore un po’ scuro – mi portò per la prima volta in Processione in segno di riconoscenza…ma io ero affascinato da quel quadro ,e piangevo nella mia incoscienza mangiando una caramella.



Articolo di Claudio Castriotta