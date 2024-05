La Marca: “La pesca è settore trainante dell’economia, due misure in arrivo da non perdere”

La campagna elettorale continua con l’ascolto dei cittadini e di tutti coloro che, giorno dopo giorno, contribuiscono a sviluppare i principali settori produttivi della città. Questa mattina ha dialogato con un gruppo di pescatori motivati e impegnati in un rilancio continuo di questo settore strategico. La pesca, come ben risaputo, è una delle attività su cui si basa la nostra economia. Per questo motivo, la prossima amministrazione comunale dovrà avere come obiettivo quello di sostenere maggiormente il settore ittico, comparto identificativo del nostro territorio.

Attraverso la strutturazione di un processo di economia del mare, sarà compito della nuova amministrazione promuovere la partecipazione al progetto di promozione della qualità del pescato del Golfo di Manfredonia.

Nei prossimi mesi ci saranno possibilità importanti per lo sviluppo del settore ittico e il Comune di Manfredonia non può farsi trovare impreparato. Cito, fra tutte, due misure importantissime che potrebbero aiutare fattivamente il settore: le politiche di sviluppo del FEAMPA (Fondo Europeo Affari Marittimi, Pesca, Acquacoltura) 2021-2027, che vede assegnati alla nostra regione oltre 40 milioni di euro, e la nascita del nuovo GAL pesca, Gargano Mare, che coinvolgerà il nostro Comune e dovrà essere un partner strategico per traghettare maggiori risorse e per tenere vivo il settore produttivo.

Infine, bisognerà favorire un maggior raccordo tra gli stessi pescatori e le cooperative, perché solamente in questo modo i prodotti ittici locali potranno godere di una maggiore diffusione (e valorizzazione) in altri contesti.