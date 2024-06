La Marca “Far rivivere il Carnevale di Manfredonia per valorizzare e tutelare le nostre tradizioni. Sfilata delle meraviglie diventi un brand europeo”

Manfredonia ha tante ricchezze materiali e immateriali poco valorizzate: una di queste è sicuramente il Carnevale di Manfredonia, vittima di scarsa programmazione e di poco tempo per la sua organizzazione. Con la prossima amministrazione ci sforzeremo per dare garanzie e tempi certi di realizzazione.

Vorrei che la Sfilata delle Meraviglie diventasse un brand europeo, attraverso un coinvolgimento maggiore delle scuole, per trasformare questo evento unico in un forte attrattore turistico che caratterizzi la città.

Ancora: la creazione di un Atelier del Carnevale per sarte e sarti, per valorizzare la sartoria carnascialesca, un’accademia del Carnevale, un centro di formazione per tutte le professionalità che ruotano intorno alla gestione dell’evento e un rilancio della Cartapesta con corsi mirati che diano premialità alle associazioni partecipanti alle sfilate, premialità che servirà a mettere a gara e a regime l’uso dei Capannoni.

Formazione, pianificazione, creazione di strategie di marketing e comunicazione: solamente così il nostro Carnevale ritroverà la sua forza e la sua identità nel panorama pugliese e nazionale. Il Carnevale può diventare una leva dello sviluppo economico: io ci credo!

@Foto prese dalla pagina fb “Carnevale di Manfredonia”

Domenico La Marca – Candidato sindaco di Manfredonia