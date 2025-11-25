[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Marca: “Decaro uomo giusto al posto giusto”

Prosegue l’appuntamento di informazione con la città!

Il 25 novembre non è mai una giornata a se. Ricordiamo la Giornata internazionale della violenza sulle donne. Da alcuni mesi, grazie alla UISP, abbiamo in aula consiliare una sedia rossa, simbolo della violenza sulle donne per non dimenticare quante hanno pagato con la propria vita;

Oggi siamo in Consiglio Comunale. Approveremo diverse variazioni di bilancio e, anche un’estinzione anticipata di mutui che ci permetteranno di liberare risorse da utilizzare per la nostra città già dal 2026;

Sarà inaugurata mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 16.30, la sede ufficiale del “Centro Servizi Stazione di Posta” che opera a Borgo Mezzanone. Il progetto vuole favorire la creazione di una rete di supporto alla popolazione senza dimora e in povertà estrema, finalizzata alla riduzione della marginalizzazione e al miglioramento nell’accesso ai servizi territoriali.

Infine, voglio fare gli auguri di buon lavoro al nuovo Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro: l’uomo giusto nel posto giusto!

Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare!