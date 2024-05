La Marca: “Città in stato di abbandono e degrado. Facciamo senso civico”

Da anni la nostra città versa in uno stato di abbandono e di degrado dove sterpaglie, erba alta e incuria hanno preso il sopravvento dal centro alle periferie.

Nei prossimi anni occorrerà aumentare la somma da destinare per la cura e la manutenzione del verde pubblico, ma ciò non basterà sia per esigenze di bilancio sia per la vasta estensione della nostra città.

Per questi motivi, adotteremo un regolamento più articolato per la cura e la manutenzione del verde pubblico tramite una gestione condivisa dello stesso con cittadini e cittadine volonterosi, ai quali dovrà essere riconosciuto un premio.

Consentitemi di ringraziare quei cittadini che già da anni aiutano la nostra comunità in questa direzione, ai quali va il nostro elogio per l’impegno profuso.

Facciamo insieme senso civico, facciamo bellezza, facciamo futuro.