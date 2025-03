“La manutenzione del verde a Siponto rientra nella competenza del Consorzio di Bonifica”. FI attacca La Marca: “Meriti non propri”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

PNRR, TRASPARENZA E MANUTENZIONE DEL VERDE A SIPONTO: LE “TERRE RARE” DELL’AMMINISTRAZIONE LA MARCA.

È ormai evidente a tutti che siamo in presenza di una amministrazione caratterizzata da competenze estremamente approssimative e dalla disperata ricerca dell’attribuzione di meriti non propri (vedasi la totalità degli interventi in fase di realizzazione).

Tale inadeguatezza genera confusione, che si estende alla esecuzione dei progetti già finanziati nell’ambito del PNRR, tra ritardi clamorosi, contestazioni dei residenti di Borgo Mezzanone ed attività ripetitive di strutture sportive preesistenti (comparto CA9).

Il rischio concreto è la perdita dei finanziamenti, così come nel caso dell’ex mattatoio (due milioni e cinquecentomila euro circa).

La legalità, tanto declamata, resta, poi, un concetto astratto.

I consiglieri comunali, per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere la copia degli atti devono sollecitare più volte l’amministrazione, senza essere soddisfatti in taluni casi.

Infine, la manutenzione del verde a Siponto, proclamata dal sindaco, che dimentica, tuttavia, di considerare che in quella zona si tratta di iniziative rientranti nella competenza esclusiva del Consorzio di bonifica.

Consigliamo agli attuali amministratori di studiare, dedicando meno tempo alle chiacchiere e più sforzi ai fatti concreti di cui non vediamo traccia!

I consiglieri comunali di Forza Italia