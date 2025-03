[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La legge regionale n. 36/2023 in materia di ristrutturazione edilizia: inizia la fase di partecipazione

Giovedì 20 marzo, alla ore 17:30, presso Palazzo dei Celestini, inizierà la fase di partecipazione propedeutica al recepimento da parte del Comune di Manfredonia della legge regionale n. 36/2023, in materia di ristrutturazione edilizia, meglio conosciuta come “Nuovo Piano Casa”.

L’evento è stato promosso dal Comune di Manfredonia, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati, degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri, al fine di comunicare le novità della legge regionale n. 36/2023, così come modificata dalla legge regionale n. 13/2024, in materia di ristrutturazione edilizia in sostituzione del Piano casa regionale.

A relazionare sul tema sarà il Consigliere della Regione Puglia con delega all’urbanistica, avv. Stefano Lacatena, nonché l’arch. Tiziano Bibbò, componente delle Commissione Tecnica Regionale per l’abitare sostenibile.

Un momento importante per informare, partecipare e costruire insieme un percorso che consentirà, altresì, di raccogliere proposte e suggerimenti necessari al recepimento della normativa regionale da parte del Comune di Manfredonia in materia di ristrutturazione edilizia.

avv. Giovanni Mansueto

Assessore alla Rigenerazione e Pianificazione Urbana del Comune di Manfredonia