La forza di una donna slitta su Canale 5, il pubblico sul piede di guerra: “E’ vergognoso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è una delle serie tv più amate del pubblico italiano. In questo momento, le vicende di Bahar, Nisan e Doruk stanno collezionando oltre 2 milioni di telespettatori su Canale 5, riuscendo a fare meglio anche di Tradimento. Nonostante il grande successo ottenuto in tv, la dizi turca ha subito un cambio di programmazione che sta facendo molto parlare il pubblico.In particolare, La forza di una donna non andrà più in onda a partire dalle ore 14:45 ma bensì un’ora più tardi a causa del doppio appuntamento di Forbidden Fruit. Un cambio di programmazione che ha scatenato la rivolta da parte dei fan. Un utente in particolare ha scritto sui social le seguenti parole: “Comunque è vergognoso buttare questa serie in questo blocco orario… VERGOGNOSO.”

La forza di una donna anticipazioni: le condizioni di salute di Bahar peggiorano

Le nuove puntate de La forza di una donna andranno in onda a partire dalle ore 15:45 sui teleschermi di Canale 5. Ma cosa succederà negli appuntamenti della dizi turca in programma prossimamente in televisione? Le anticipazioni raccontano che le condizioni di salute di Bahar peggioreranno sempre di più. La donna accuserà uno svenimento davanti ai fornelli, tanto da rischiare di mandare a fuoco l’intero appartamento situato nel quartiere di Tarlabasi. Per questo motivo, la protagonista deciderà di chiedere ospitalità a sua madre Hatice che non apparirà del tutto felice. Sirin a questo punto intercederà per la sorellastra affinché venga ospitata dalla loro madre. Una convivenza che si rivelerà tutt’altro che facile.