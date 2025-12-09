La forza di una donna, spoiler 9 dicembre 2025: Saro si consegna a Nezir, lui per vendicarsi…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda con un doppio appuntamento da oggi su Canale 5, il primo alle 16.06 e il secondo alle 18.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 9 dicembre 2025 nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Sirin farà credere a Idil che si divideranno i soldi quando riprenderanno il bracciale da Yigit. Nel frattempo Sarp chiederà a Munir di portarlo da Nezir sperando di poter salvare la sua famiglia. All’uomo chiederà di portare via Piril, Bahar e i bambini.

Spoiler La forza di una donna 9 dicembre 2025: Nezir vuole usare i figli di Sarp per vendicarsi

Munir informerà Nezir dell’arrivo di Sarp e lo aspetterà nel giardino delle rose, Bahar assisterà alla scena in preda alla disperazione. L’uomo cercherà di spiegarli che non voleva uccidere Mert, il suo unico obiettivo era quello di proteggere Piril.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Nezir non avrà nessuna intenzione di ascoltare le giustificazioni di Sarp. Il suo unico scopo sarà quello di portare a termine la sua vendetta e per farlo vuole usare i figli di Sarp.