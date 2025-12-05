La forza di una donna, spoiler 5 dicembre 2025: Arif viene arrestato, Nezir scopre dove si nasconde Sarp

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda con un doppio appuntamento da oggi su Canale 5, il primo alle 16.06 e il secondo alle 18.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 5 dicembre 2025 nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che la Polizia troverà una pistola nel bar di Arif e arresterà lui, il padre e due loro amici per l’omicidio di Yeliz. Intanto, nella camera d’hotel in cui soggiorna Piril con i suoi figli, una guardia del corpo troverà una microspia.

Spoiler La forza di una donna 5 dicembre 2025: Nezir scopre dove si trova Sarp

A far sorvegliare Piril è Nezir con l’obiettivo di scoprire dove si trova Sarp. Quest’ultimo deciderà di far ritirare le guardie del corpo dalla casa di montagna dove si stanno nascondendo il marito di sua figlia, Bahar e i loro figli.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che vicino alla microspia Suat svelerà la posizione della casa di montagna. Nezir dopo aver sentito tutto deciderà di recarsi lì armato per uccidere personalmente Sarp vendicando così la morte di suo figlio Mert.