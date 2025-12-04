La forza di una donna, spoiler 4 dicembre 2025: Sarp ha un piano, due uomini fanno irruzione nel bar di Arif

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda con un doppio appuntamento da oggi su Canale 5, il primo alle 16.06 e il secondo alle 18.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 3 dicembre 2025 nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Sarp, Bahar e i loro figli continueranno a rifugiarsi nella casa di montagna. Lui però le dirà di aver pensato ad un piano per uscire da questa spiacevole situazione.

Spoiler La forza di una donna 4 dicembre 2025: Ceyda va ad una festa ma si sente a disagio

A casa Hatice troverà il bracciale che Sirin ha ricevuto in dono da Suat e chiederà delle spiegazioni alla figlia. La riccia continua a combinare guai e la sua famiglia è stanca di affrontare i suoi colpi di testa.

Nel frattempo Ceyda accetterà di recarsi ad una festa privata insieme ad Emre e Aysin, però quando arriveranno nel locale si sentirà come un pesce fuor d’acqua. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che due tipi loschi si introdurranno nel bar di Arif.