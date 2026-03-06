La forza di una donna, spoiler 7 marzo 2026: Ceyda convince Bahar ad accettare il lavoro poi chiede ad Arif…
Ceyda rivela la verità sul figlio ad Arif e gli chiede un favore. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà domani.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5. In molti si chiedono cosa accadrà domani, sabato 7 marzo 2026 alle 15.30 nell’ultimo appuntamento della settimana, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Bahar continuerà a non essere convinta del lavoro offerto a lei e a Ceyda da Bersan, crede che il principale non sia rassicurante. L’amica riuscirà però a convincerla ad accettare il lavoro per guadagnare un po’ di soldi.
Spoiler La forza di una donna 7 marzo 2026: Ceyda rivela la verità sul figlio ad Arif e gli chiede un favore
Sirin con la sua solita cattiveria proverà a convincere Nisan che Hatice e Sarp sono morti per colpa di Arif. Ceyda racconterà ad Arif che Arda non è figlio né di Emre né suo perché è stato scambiato nella culla dell’ospedale con il suo vero figlio.
Ceyda chiederà all’amico di convincere sua sorella ad aiutarla a ritrovare il suo vero figlio mantenendo però il segreto dal momento che la situazione è alquanto delicata. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che loro non sanno che Kismet sta frequentando Emre.