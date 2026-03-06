La forza di una donna, spoiler 7 marzo 2026: Ceyda convince Bahar ad accettare il lavoro poi chiede ad Arif…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5. In molti si chiedono cosa accadrà domani, sabato 7 marzo 2026 alle 15.30 nell’ultimo appuntamento della settimana, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar continuerà a non essere convinta del lavoro offerto a lei e a Ceyda da Bersan, crede che il principale non sia rassicurante. L’amica riuscirà però a convincerla ad accettare il lavoro per guadagnare un po’ di soldi.

Spoiler La forza di una donna 7 marzo 2026: Ceyda rivela la verità sul figlio ad Arif e gli chiede un favore

Sirin con la sua solita cattiveria proverà a convincere Nisan che Hatice e Sarp sono morti per colpa di Arif. Ceyda racconterà ad Arif che Arda non è figlio né di Emre né suo perché è stato scambiato nella culla dell’ospedale con il suo vero figlio.

Ceyda chiederà all’amico di convincere sua sorella ad aiutarla a ritrovare il suo vero figlio mantenendo però il segreto dal momento che la situazione è alquanto delicata. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che loro non sanno che Kismet sta frequentando Emre.