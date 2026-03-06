La forza di una donna, spoiler 6 marzo 2026: Fazilet va da Bahar, Ceyda raccolta la verità ad Enver e Arif

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 6 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver fatto uno strano colloquio di lavoro che non l’ha molto convinta Bahar riceverà la visita della signora Fazilet.

Spoiler La forza di una donna 6 marzo 2026: Fazilet parla di Ceyda con Bahar, cosa vuole evitare

Per Ceyda non è un periodo affatto semplice, ha appena scoperto che suo figlio è stato scambiato quando è nato, infatti non è lei la vera madre di Arpa. La Signora Fazilet vuole assicurarsi che le sue questioni personali non avranno ripercussioni su di lei e su suo figlio.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Ceyda sta provando ad affrontare la situazione senza lasciarsi travolgere dallo sconforto. Per evitare altre domande su ciò che ha scoperto deciderà di raccontare tutto anche ad Arif ed Enver.