La forza di una donna, spoiler 5 marzo 2026: il colloquio non convince Bahar, Sirin si scusa con Arif

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 5 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che la protagonista ha affrontato la sorella dopo aver scoperto che ha parlato dell’incidente con Nisan e Doruk, è colpa sua se adesso sono arrabbiati con Arif.

Spoiler La forza di una donna 5 marzo 2026: Bahar fa un colloquio, Sirin chiede scusa ad Arif e lo ringrazia

Bersan è da poco tornata nel quartiere e sembra stare molto bene economicamente. Su indicazioni della donna Bahar deciderà di fare un particolare colloquio di lavoro, non solo per sé ma anche per Ceyda.

Durante il colloquio ci saranno alcune cose che non la convinceranno affatto. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Sirin chiederà scusa ad Arif per aver spinto i nipoti ad avere del rancore nei suoi confronti. La figlia di Enver lo ringrazierà per aver messo a disposizione del padre il suo locale.