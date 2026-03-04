La forza di una donna, spoiler 4 marzo 2026: Nisan rancorosa con Arif, Bahar affronta Sirin

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 4 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che per Ceyda non è un periodo affatto semplice, ha da poco scoperto che Arda non è il suo vero figlio. Jale dopo aver fatto il test le ha detto che il bambino sarà stato scambiato in ospedale dopo la nascita.

Spoiler La forza di una donna 4 marzo 2026: Bahar scopre cosa ha fatto Sirin e decide di affrontarla

L’inaspettata notizia ha sconvolto Ceyda, lei però vuole continuare a crescere il piccolo Arda come se fosse suo figlio. Intanto, dopo aver incontrato Bersan che è tornata nel quartiere, le ha chiesto di iniziare una collaborazione. Il motivo? Perché ha notato il suo benessere, la donna le ha detto che lavora per un uomo facoltoso.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Nisan mostrerà un forte rancore nei confronti di Arif dal momento che ha scoperto che l’incidente è avvenuto a causa sua. Quando Bahar scoprirà che è stata Sirin a parlare con i suoi figli dell’incidente la affronterà.