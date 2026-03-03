La forza di una donna, spoiler 3 marzo 2026: Bersan torna nel quartiere, Ceyda le fa una richiesta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 3 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ceyda è rimasta sconvolta dall’esito del test di paternità, non solo perché ha confermato che Arda non è figlio di Emre ma perché Jale le ha detto che nemmeno lei è sua madre.

Spoiler La forza di una donna 3 marzo 2026: Ceyda incontra Bersan, cosa chiede all’amica

La dottoressa ha spiegato a Ceyda che sicuramente il bambino è stato scambiato in ospedale quando era ancora un neonato, lei però lo ha cresciuto convinta che fosse suo figlio e non vuole che le cose cambino.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Bersan farà ritorno nel quartiere e mostrerà un notevole benessere. A Ceyda rivelerà che sta lavorando per un uomo molto ricco, il suo compito è quello di cucinare per lui. Vedendo quanto stia bene la donna le chiederà di iniziare una collaborazione.