La forza di una donna, spoiler 3 marzo 2026: Bersan torna nel quartiere, Ceyda le fa una richiesta
Ceyda incontra Bersan, cosa chiede all'amica. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 3 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Ceyda è rimasta sconvolta dall’esito del test di paternità, non solo perché ha confermato che Arda non è figlio di Emre ma perché Jale le ha detto che nemmeno lei è sua madre.
Spoiler La forza di una donna 3 marzo 2026: Ceyda incontra Bersan, cosa chiede all’amica
La dottoressa ha spiegato a Ceyda che sicuramente il bambino è stato scambiato in ospedale quando era ancora un neonato, lei però lo ha cresciuto convinta che fosse suo figlio e non vuole che le cose cambino.
Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Bersan farà ritorno nel quartiere e mostrerà un notevole benessere. A Ceyda rivelerà che sta lavorando per un uomo molto ricco, il suo compito è quello di cucinare per lui. Vedendo quanto stia bene la donna le chiederà di iniziare una collaborazione.