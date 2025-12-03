La forza di una donna, spoiler 3 dicembre 2025: Piril e i suoi figli vanno via, Bahar chiede a Suat…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda con un doppio appuntamento da oggi su Canale 5, il primo alle 16.06 e il secondo alle 18.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 3 dicembre 2025 nei nuovi appuntamenti settimanali, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Suat in ansia per la figlia deciderà di portare via lei e i suoi figli dalla casa di montagna, staranno in un albergo dove pensa che saranno più al sicuro.

Spoiler La forza di una donna 3 dicembre 2025: Hatice perde la pazienza con Sirin

Bahar li pregherà di portare via anche lei e i suoi figli ma riceverà un rifiuto da parte di Suat. Intanto Sarp chiederà alla moglie di restare, lei però non vuole più stare con un uomo che non la ama.

Nezir spingerà Azmi a trovare a tutti i costi la casa in cui si stanno nascondendo Sarp, Bahar e i loro figli. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Hatice esaurirà la pazienza nei confronti di Sirin quando verrà a conoscenza del nuovo guaio che ha combinato.