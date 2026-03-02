La forza di una donna, spoiler 2 marzo 2026: una verità sconvolgente turba Ceyda, scopre che Arda…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 2 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ceyda non vedrà l’ora di sapere i risultati del test di paternità, le notizie di Jale però non saranno affatto buone. Emergerà una scioccante verità che spiazzerà non poco la donna.

Spoiler La forza di una donna 2 marzo 2026: la rivelazione di Jale sul figlio sconvolge Ceyda

Dopo aver effettuato il test di paternità la dottoressa non solo ha confermato che Emre non è il vero padre di Arda, ha infatti scoperto che non è nemmeno figlio di Ceyda.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Jale spiegherà a Ceyda che probabilmente dopo la nascita di suo figlio c’è stato uno scambio di bambini in ospedale. Lei naturalmente sarà davvero turbata, però manifesterà il desiderio di continuare a crescere Arda come se fosse davvero suo figlio.