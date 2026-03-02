SerieTVSpettacolo Italia

La forza di una donna, spoiler 2 marzo 2026: una verità sconvolgente turba Ceyda, scopre che Arda…

La rivelazione di Jale sul figlio sconvolge Ceyda. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte2 Marzo 2026
Spoiler La forza di una donna 2 marzo 2026
Ceyda de La forza di una donna (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 2 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ceyda non vedrà l’ora di sapere i risultati del test di paternità, le notizie di Jale però non saranno affatto buone. Emergerà una scioccante verità che spiazzerà non poco la donna.

Spoiler La forza di una donna 2 marzo 2026: la rivelazione di Jale sul figlio sconvolge Ceyda

Dopo aver effettuato il test di paternità la dottoressa non solo ha confermato che Emre non è il vero padre di Arda, ha infatti scoperto che non è nemmeno figlio di Ceyda.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Jale spiegherà a Ceyda che probabilmente dopo la nascita di suo figlio c’è stato uno scambio di bambini in ospedale. Lei naturalmente sarà davvero turbata, però manifesterà il desiderio di continuare a crescere Arda come se fosse davvero suo figlio.

Tags
Sara Fonte2 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©