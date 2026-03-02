La forza di una donna, spoiler 2 marzo 2026: una verità sconvolgente turba Ceyda, scopre che Arda…
La rivelazione di Jale sul figlio sconvolge Ceyda. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 2 marzo 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.
Gli spoiler fanno sapere che Ceyda non vedrà l’ora di sapere i risultati del test di paternità, le notizie di Jale però non saranno affatto buone. Emergerà una scioccante verità che spiazzerà non poco la donna.
Spoiler La forza di una donna 2 marzo 2026: la rivelazione di Jale sul figlio sconvolge Ceyda
Dopo aver effettuato il test di paternità la dottoressa non solo ha confermato che Emre non è il vero padre di Arda, ha infatti scoperto che non è nemmeno figlio di Ceyda.
Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Jale spiegherà a Ceyda che probabilmente dopo la nascita di suo figlio c’è stato uno scambio di bambini in ospedale. Lei naturalmente sarà davvero turbata, però manifesterà il desiderio di continuare a crescere Arda come se fosse davvero suo figlio.