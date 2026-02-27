La forza di una donna, spoiler 28 febbraio 2026: Bahar furiosa con Yusuf, Ceyda attende con ansia…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5. In molti si chiedono cosa accadrà domani, sabato 28 febbraio 2026 alle 15.30 nell’ultimo appuntamento della settimana, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che durante una chiacchierata con Ceyda Enver le rivelerà di aver trovato a casa di Sarp un reggiseno. Il padre di Sirin crede di sapere da dove arrivi l’indumento intimo.

Spoiler La forza di una donna 28 febbraio 2026: Ceyda affida Arda ad Enver, lui lo porta da Emre

Non appena Baher verrà a conoscenza del reggiseno trovato a casa del marito andrà su tutte le furie e si scaglierà duramente contro Yusuf. Intanto Ceyda chiederà ad Enver di prendersi cura del piccolo Arda mentre lei non sarà presente.

Il sarto avrà alcuni impegni, deciderà quindi di portare il bambino da Emre. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che, certa di sapere chi sia il padre di suo figlio, Ceyda sarà impaziente di conoscere i risultati del test di paternità che ha chiesto a Jale di fare.