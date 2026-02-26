La forza di una donna, spoiler 26 febbraio 2026: Nisan e Doruk furiosi con Arif, lo accusano…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 26 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Sirin dopo aver sconvolto i suoi nipoti con la rivelazione sull’incidente è riuscita a plagiarli, nessuno dei due infatti reagirà affatto bene.

Spoiler La forza di una donna 26 febbraio 2026: Fazilet mostra interesse per la storia di Bahar

Sia Doruk che Nisan saranno molto arrabbiati con Arif dopo quello che la zia ha raccontato loro. Entrambi si convinceranno del fatto che Hatice e Sarp siano morti per colpa sua.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che la signora Fazilet ormai da molto tempo ha perso l’ispirazione. La scrittrice, però, mostrerà una grande interesse nei confronti di Bahar e della sua storia.