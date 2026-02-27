La forza di una donna, spoiler 27 febbraio 2026: Arif si sente in debito, Ceyda e Bahar vogliono…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 27 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che i figli di Bahar credono che il padre e la nonna siano morti per colpa di Arif dopo quello che la zia gli ha raccontato, infatti saranno molto arrabbiati con lui.

Spoiler La forza di una donna 27 febbraio 2026: dopo la scioccante scoperta Ceyda e Bahar prendono una decisione

Nei precedenti episodi è emersa una sconvolgente verità, dopo aver fatto il test del Dna Emre ha scoperto di non essere davvero il padre del piccolo Arda. Bahar e Ceyda avranno però intenzione di ripetere il test per scoprire se sia davvero suo figlio oppure no.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che dopo aver perso il suo locale Arif inizierà a lavorare per Emre. Dopo tutto quello che è accaduto l’uomo si sentirà in debito con Bahar e con la sua famiglia.