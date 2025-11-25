La forza di una donna, spoiler 25 novembre 2025: Doruk infastidisce Nisan, Enver dice una bugia ad Hatice

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 25 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che l’atteggiamento del fratello darà sempre più fastidio a Nisan e non potrà fare a meno di manifestare la disapprovazione nei suoi confronti.

Spoiler La forza di una donna 25 novembre 2025: Enver mente ad Hatice

Cosa ha fatto il piccolo Doruk per farla infastidire così tanto? Il piccolo si sta affezionando sempre di più alla nuova moglie del padre, Piril, e Nisan non riuscirà a sopportarlo.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Enver ha iniziato a lavorare dal fruttivendolo però non se la sente ancora di rivelarlo ad Hatice, infatti mentirà alla moglie. Nel frattempo Bahar continuerà ad essere intenzione a fuggire dalla casa di montagna insieme ai suoi figli.